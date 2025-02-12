Михаил Исаев вернется на пост главы Саратова

Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков покинет должность, пост градоначальника вновь займет Михаил Исаев, возглавлявший город в 2017-2022 годах. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Сегодня встретился с исполняющим полномочия главы Саратова. Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение - покинуть пост... Встретился с председателем городской думы Сергеем Овсянниковым. От лица депутатов он выступил с предложением назначить на пост руководителя областного центра Михаила Исаева, отметив, что его опыт позволит эффективно решать... задачи по развитию областного центра», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как отметил Павел Сурков в своем Telegram-канале, он покинул должность и.о. главы Саратова в связи с переходом на другую работу. В свою очередь, Михаил Исаев, который руководит Энгельсским районом области, согласился вновь стать градоначальником. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Саратов и Энгельс расположены рядом, «часть вопросов пересекаются, поэтому взаимодействие продолжится».

Ранее об уходе в отставку заявил мэр Магадана Юрий Гришан, который занимал пост градоначальника с 2013 года, напоминает «Свободная пресса».

