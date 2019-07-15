Мэр подтопленного Нижнеудинска ушел в отставку

Мэр Нижнеудинского района Иркутской области, где произошло подтопление, Сергей Худоногов ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думы Валерия Заречного.

Он уточнил, что против мэра было заведено дело в связи с тем, что тот использовал коммунальные службы после паводка, чтобы ликвидировать в первую очередь последствия подтопления на территории своего участка, сообщает Ura.ru.

Как поясняет РЕН ТВ, после этого Худоногов и написал заявление об уходе. Местная дума отставку приняла. Газета.ру также сообщает, что на заседании думы, которое состоялось накануне, 14 депутатов проголосовали за принятие отставки мэра, а еще трое — воздержались.

Ранее о том, кто будет отвечать за наводнение в Иркутской области рассказал в эфире НСН адвокат Павел Астахов.

