Авторские новости

Астахов: У каждого ЧП в России есть имя и должность

3 июля22:00

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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Подводники, погибшие при ЧП в Баренцевом море, будут приставлены к госнаградам

Все 14 подводников, которые погибли в результате чрезвычайной ситуации на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут представлены к госнаградам. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании в связи с происшествием в Североморске.

Павел Астахов: «Я, как бывший военный в течение семи лет носивший форму, могу сказать, что выполняя особо важные миссии, военные, от рядового до генерала, рискуют собой одинаково. Но, при этом, мужественно идут на выполнение задания. В этом и состоит подвиг. Люди, совершившие подвиг, должны быть увековечены, но, при этом, их семьи должны получить поддержку и заботу от государства, ради которого их родной человек и рисковал своей жизнью. Именно государство должно восполнить понесенную утрату максимально, насколько это возможно», - заявил НСН Павел Астахов. 

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Жители Иркутской области охраняют свои подтопленные дома от мародёров

Жители подтопленных районов города Тулун Иркутской области охраняют свои пострадавшие от паводка дома, опасаясь мародеров. Об этом они рассказали журналистам. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, в ряде районов области веден режим ЧС.

Павел Астахов: «Подобные бедствия происходят по всей планете, и каждый раз, когда происходит такая катастрофа, человек оказывается беззащитным перед лицом стихии. Но у каждого непредотвращенного ЧП есть имя и должность. Нужно разбираться. Очень важно в подобных ситуациях как можно скорей мобилизовать всех людей для спасения и эвакуации пострадавших. Я помню, как в конце августа 2013 года мы собирали в школу детишек из пострадавших семей, встречались на месте с этими семьями (а их было около 5 тысяч), а главное, видели, как в течение дня благодаря соцсетям и активным молодым ребятам объединились несколько тысяч добровольцев. Это были настоящие волонтеры. Люди должны помогать друг другу, а государство – помогать своим гражданам и поддерживать их», - подчеркнул он, общаясь с НСН

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Оливер Стоун может снять фильм о Трампе

Режиссёр Оливер Стоун допустил, что снимет фильм о президенте США Дональде Трампе. 

Павел Астахов: «Великий режиссер известен своими политическими шедеврами, да и сам по себе герой Дональд Трамп – безусловно, человек яркий и харизматичный. Любого писателя, сценариста, продюсера, да и вообще творческого человека его фигура увлекает, так как она очень многоплановая. Скажу вам больше: я очень удивился. когда в своей собственной книге «Мэр», вышедшей в 2007 году, некоторое время спустя вдруг обнаружил на первой странице рассказ о Дональде Трампе. Я просто позабыл о нем. Но, видимо, еще тогда, во время написания детективного романа я чувствовал, что этот парень задаст всем перцу. Что и произошло спустя десять лет. Но, если Оливер Стоун действительно снимет такой фильм, то, скорее всего, это будет политический триллер с элементами комедии или даже фарса. На мелодраму или боевик уроженец Квинса Дональд Джон Трамп, все-таки, не тянет», - констатировал Павел Астахов в эфире с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов

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