Астахов: У каждого ЧП в России есть имя и должность
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Подводники, погибшие при ЧП в Баренцевом море, будут приставлены к госнаградам
Все 14 подводников, которые погибли в результате чрезвычайной ситуации на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут представлены к госнаградам. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании в связи с происшествием в Североморске.
Павел Астахов: «Я, как бывший военный в течение семи лет носивший форму, могу сказать, что выполняя особо важные миссии, военные, от рядового до генерала, рискуют собой одинаково. Но, при этом, мужественно идут на выполнение задания. В этом и состоит подвиг. Люди, совершившие подвиг, должны быть увековечены, но, при этом, их семьи должны получить поддержку и заботу от государства, ради которого их родной человек и рисковал своей жизнью. Именно государство должно восполнить понесенную утрату максимально, насколько это возможно», - заявил НСН Павел Астахов.
Жители Иркутской области охраняют свои подтопленные дома от мародёров
Жители подтопленных районов города Тулун Иркутской области охраняют свои пострадавшие от паводка дома, опасаясь мародеров. Об этом они рассказали журналистам. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, в ряде районов области веден режим ЧС.
Павел Астахов: «Подобные бедствия происходят по всей планете, и каждый раз, когда происходит такая катастрофа, человек оказывается беззащитным перед лицом стихии. Но у каждого непредотвращенного ЧП есть имя и должность. Нужно разбираться. Очень важно в подобных ситуациях как можно скорей мобилизовать всех людей для спасения и эвакуации пострадавших. Я помню, как в конце августа 2013 года мы собирали в школу детишек из пострадавших семей, встречались на месте с этими семьями (а их было около 5 тысяч), а главное, видели, как в течение дня благодаря соцсетям и активным молодым ребятам объединились несколько тысяч добровольцев. Это были настоящие волонтеры. Люди должны помогать друг другу, а государство – помогать своим гражданам и поддерживать их», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Оливер Стоун может снять фильм о Трампе
Режиссёр Оливер Стоун допустил, что снимет фильм о президенте США Дональде Трампе.
Павел Астахов: «Великий режиссер известен своими политическими шедеврами, да и сам по себе герой Дональд Трамп – безусловно, человек яркий и харизматичный. Любого писателя, сценариста, продюсера, да и вообще творческого человека его фигура увлекает, так как она очень многоплановая. Скажу вам больше: я очень удивился. когда в своей собственной книге «Мэр», вышедшей в 2007 году, некоторое время спустя вдруг обнаружил на первой странице рассказ о Дональде Трампе. Я просто позабыл о нем. Но, видимо, еще тогда, во время написания детективного романа я чувствовал, что этот парень задаст всем перцу. Что и произошло спустя десять лет. Но, если Оливер Стоун действительно снимет такой фильм, то, скорее всего, это будет политический триллер с элементами комедии или даже фарса. На мелодраму или боевик уроженец Квинса Дональд Джон Трамп, все-таки, не тянет», - констатировал Павел Астахов в эфире с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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