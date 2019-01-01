Астахов: У каждого ЧП в России есть имя и должность

Павел Астахов: «Великий режиссер известен своими политическими шедеврами, да и сам по себе герой Дональд Трамп – безусловно, человек яркий и харизматичный. Любого писателя, сценариста, продюсера, да и вообще творческого человека его фигура увлекает, так как она очень многоплановая. Скажу вам больше: я очень удивился. когда в своей собственной книге «Мэр», вышедшей в 2007 году, некоторое время спустя вдруг обнаружил на первой странице рассказ о Дональде Трампе. Я просто позабыл о нем. Но, видимо, еще тогда, во время написания детективного романа я чувствовал, что этот парень задаст всем перцу. Что и произошло спустя десять лет. Но, если Оливер Стоун действительно снимет такой фильм, то, скорее всего, это будет политический триллер с элементами комедии или даже фарса. На мелодраму или боевик уроженец Квинса Дональд Джон Трамп, все-таки, не тянет», - констатировал Павел Астахов в эфире с НСН.

