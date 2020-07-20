Мэр Норильска подал в отставку после скандала со статистикой по COVID-19
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подписал заявление о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Слухи об отставке Ахметчина ходили уже несколько дней после обращения мэра к властям Красноярского края с просьбой направить в Норильск дополнительные силы медиков.
Как передают местные СМИ, губернатор Красноярского края Александр Усс раскритиковал мэра и призвал «не превращать город в концлагерь». «Как вы мне объясните, что по вашей информации, количество инфицированных в Норильске превышает количество больных в Красноярске?» - возмутился тогда губернатор.
Выяснилось, что городские власти завышали статистику, записывая в больные не только тех, у кого вирус подтвердился, но и контактировавшим с ними. К тому же каждого пациента учитывали как нового заразившегося при переводе из одного медучреждения в другое.
Как известно, в июне на Ахметчина завели уголовное дело после разлива дизельного топлива на ТЭЦ. Его обвинили в халатности - в том, что она как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию.
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