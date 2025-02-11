Мэр Магадана Гришан подал в отставку

Мэр Магадана Юрий Гришан написал заявление об отставке. В среду, 12 февраля этот вопрос будет поставлен на голосование Магаданской городской Думы на внеочередном заседании.

В июне 2024 года депутаты поставили оценку «неудовлетворительно» работе мэра областного центра по итогам 2023 года. Ему вменили нерешенность проблемы бродячих собак в городе, недостаточное благоустройство и плохую очистку улиц от снега. Однако Гришан не принял критику и заявил, что народные избранники таким образом сводят с ним личные счёты.