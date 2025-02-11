Мэр Магадана Гришан подал в отставку
Мэр Магадана Юрий Гришан написал заявление об отставке. В среду, 12 февраля этот вопрос будет поставлен на голосование Магаданской городской Думы на внеочередном заседании.
В июне 2024 года депутаты поставили оценку «неудовлетворительно» работе мэра областного центра по итогам 2023 года. Ему вменили нерешенность проблемы бродячих собак в городе, недостаточное благоустройство и плохую очистку улиц от снега. Однако Гришан не принял критику и заявил, что народные избранники таким образом сводят с ним личные счёты.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», проблема бродячих собак уже давно беспокоит жителей Магадана. С сентября 2023 года после второй за месяц серьезной атаки бездомного животного на человека в столице Колымы действует режим чрезвычайной ситуации.
Юрий Гришан занимает должность мэра Магадана с 13 ноября 2015 года. За это время, несмотря на последние негативные оценки, он сумел реализовать ряд значимых проектов и инициатив.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru