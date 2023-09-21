В Магадане введен режим ЧС из-за нападений бродячих собак

Мэр Юрий Гришан заявил, что будут приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Все обращения он попросил направлять по телефону 112.

Ранее в реанимации скончался мужчина, пострадавший от нападения стаи собак. Было заведено дело по статье «Халатность».

В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и отгрызли ей ухо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

