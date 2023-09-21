В Магадане введен режим ЧС из-за нападений бродячих собак
21 сентября 202301:30
В Магадане из-за агрессивного поведения бездомных псов введен режим ЧС, сообщает «РЕН ТВ».
Мэр Юрий Гришан заявил, что будут приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Все обращения он попросил направлять по телефону 112.
Ранее в реанимации скончался мужчина, пострадавший от нападения стаи собак. Было заведено дело по статье «Халатность».
В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и отгрызли ей ухо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru