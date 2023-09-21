В Магадане введен режим ЧС из-за нападений бродячих собак

В Магадане из-за агрессивного поведения бездомных псов введен режим ЧС, сообщает «РЕН ТВ».

В Махачкале отловили часть собак, покусавших мальчика

Мэр Юрий Гришан заявил, что будут приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Все обращения он попросил направлять по телефону 112.

Ранее в реанимации скончался мужчина, пострадавший от нападения стаи собак. Было заведено дело по статье «Халатность».

В Сочи бойцовские собаки напали на женщину и отгрызли ей ухо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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