Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении полномочий
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в городскую Думу кубанской столицы заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию, сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.
В этой связи на 19 августа запланировано внеочередное заседание гордумы Краснодара, соответвствующее распоряжение подписала её председатель Вера Галушко.
В пояснительной записке к проекту решения гордумы говорится, что Алексеенко подал заявление «в связи с переходом на другую работу».
Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что Алексеенко может возглавить правительство в освобождённой части Харьковской области.
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