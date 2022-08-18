Мэр Краснодара Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в городскую Думу кубанской столицы заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию, сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

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В этой связи на 19 августа запланировано внеочередное заседание гордумы Краснодара, соответвствующее распоряжение подписала её председатель Вера Галушко.

В пояснительной записке к проекту решения гордумы говорится, что Алексеенко подал заявление «в связи с переходом на другую работу».

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что Алексеенко может возглавить правительство в освобождённой части Харьковской области.

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