Против нового мэра Краснодара Алексеенко возбудили дело о взятке
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере», сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, Алексеенко, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей. За это, не смотря на недостатки, было выдано заключение о соответствии нового многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.
В ведомстве добавили, что с главой кубанской столицы работает следователь, в администрации проводятся обыски.
Ранее в Крыму по подозрению в получении взяток был задержан экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи, который курировал в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, сообщает RT.
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