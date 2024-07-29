Мэр Горловки сообщил об ударе беспилотника ВСУ по трамваю
Украинские военные ударили по трамваю в Горловке с помощью беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В центре Горловки <...> атаковали трамвай с применением ударного БПЛА», — написал глава города. Он отметил, что в связи с атакой дрона ВСУ на трамвайный вагон временно прекращено движение трамваев в микрорайон Квартал 245 и в поселок Шахты им. В.И.Ленина.
В результате удара пострадала вагоновожатая трамвая, добавил Приходько.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атак со стороны ВСУ пострадали три человека, в том числе ребёнок, передает RT.
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