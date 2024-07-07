СМИ: Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ
Прошлой ночью Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу Наталью, которая попала под обстрел.
По ее словам, люди прятались в подвале вместе с детьми. Обстрелу подверглось как минимум 10 многоквартирных и частных жилых домов. В разных кварталах есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекление, разбитые машины. Горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.
Количество раненых при обстреле Горловки возросло до девяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru