СМИ: Горловка подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны ВСУ

Прошлой ночью Горловка в ДНР подверглась одному из самых массированных обстрелов со стороны украинских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу Наталью, которая попала под обстрел.

В Горловке при атаке украинских беспилотников повреждены две заправки

По ее словам, люди прятались в подвале вместе с детьми. Обстрелу подверглось как минимум 10 многоквартирных и частных жилых домов. В разных кварталах есть сгоревшие дома, поврежденные фасады и остекление, разбитые машины. Горожане сообщили о гибели минимум одного мирного жителя.

Количество раненых при обстреле Горловки возросло до девяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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