Мэр Черкасс досрочно ослабил карантин и бросил вызов Зеленскому
Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко считает социально несправедливыми введённые в стране из-за коронавируса общенациональные карантинные меры (действуют до 11 мая). В интервью «Украинской правде» он заявил, что закон применяется избирательно: большим гипермаркетам работать можно, а простым предпринимателям с кафе или небольшим магазином, который кормит семью — нет.
Бондаренко считает, что исполнительный комитет города восстановил социальную справедливость, разрешив с 1 мая работу мастерским, салонам красоты, рынкам, летним площадкам ресторанов и магазинам, несмотря на общенациональный карантин.
Глава города также рассказал, что из-за досрочного ослабления карантина его вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля.
Ранее Бондаренко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и выложил его на своей странице в Facebook.
«Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Черкассы — вольный казацкий город. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину», - говорит он на видео, прогуливаясь по одной из городских аллей.
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