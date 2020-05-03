Мэр Черкасс досрочно ослабил карантин и бросил вызов Зеленскому

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко считает социально несправедливыми введённые в стране из-за коронавируса общенациональные карантинные меры (действуют до 11 мая). В интервью «Украинской правде» он заявил, что закон применяется избирательно: большим гипермаркетам работать можно, а простым предпринимателям с кафе или небольшим магазином, который кормит семью — нет.

Бондаренко считает, что исполнительный комитет города восстановил социальную справедливость, разрешив с 1 мая работу мастерским, салонам красоты, рынкам, летним площадкам ресторанов и магазинам, несмотря на общенациональный карантин.

Глава города также рассказал, что из-за досрочного ослабления карантина его вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля.

Ранее Бондаренко записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и выложил его на своей странице в Facebook.