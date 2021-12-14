Мэр Биробиджана досрочно уйдет с поста

Мэр Биробиджана Александр Головатый досрочно уйдет со своего поста. Об этом сообщает ГТРК «БИРА».

Отмечается, что он уже подал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах его ухода пока не сообщается. После рассмотрения в городской Думе заявления Головатого, будет назначена дата проведения конкурса на должность мэра.

В Instagram городской администрации сообщили, что он доработает на посту до 30 декабря. До этого момента будет назначен исполняющий обязанности главы Биробиджана.