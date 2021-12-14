Мэр Биробиджана досрочно уйдет с поста

Мэр Биробиджана Александр Головатый досрочно уйдет со своего поста. Об этом сообщает ГТРК «БИРА».

Отмечается, что он уже подал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах его ухода пока не сообщается. После рассмотрения в городской Думе заявления Головатого, будет назначена дата проведения конкурса на должность мэра.

В Instagram городской администрации сообщили, что он доработает на посту до 30 декабря. До этого момента будет назначен исполняющий обязанности главы Биробиджана.

«Большая ошибка». Директор «Ленкома» раскритиковал уход Певцова в Госдуму

Головатый стал мэром столицы Еврейской автономной области в апреле 2019 года. Его предшественники тоже не проработали на посту главы города до конца своих сроков.

В мэрии информацию об уходе Головатого пока не прокомментировали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: сайт мэрии Биробиджана
ТЕГИ:ПравительствоПостМэр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры