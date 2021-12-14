Мэр Биробиджана досрочно уйдет с поста
Мэр Биробиджана Александр Головатый досрочно уйдет со своего поста. Об этом сообщает ГТРК «БИРА».
Отмечается, что он уже подал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах его ухода пока не сообщается. После рассмотрения в городской Думе заявления Головатого, будет назначена дата проведения конкурса на должность мэра.
В Instagram городской администрации сообщили, что он доработает на посту до 30 декабря. До этого момента будет назначен исполняющий обязанности главы Биробиджана.
Головатый стал мэром столицы Еврейской автономной области в апреле 2019 года. Его предшественники тоже не проработали на посту главы города до конца своих сроков.
В мэрии информацию об уходе Головатого пока не прокомментировали.
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