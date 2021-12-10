«Большая ошибка». Директор «Ленкома» раскритиковал уход Певцова в Госдуму

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что хороший актёр должен «дарить зрителям свой талант», сообщает NEWS.ru.

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По его словам, каждый должен заниматься своим делам. Варшавер отметил, что считает решение Дмитрия Певцова уволиться из театра и уйти в Госдуму «большой ошибкой», о чём он сказал актёру в глаза.

«Зачем он уходит туда? Это же другая профессия, всё другое. Я противник этого... Занимайтесь своим делом, говорю я тем, кто собирается пойти по его пути», - заключил директор «Ленкома».

На осенних выборах в Госдуму Певцов входил в команду мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме него в этом списке были Светлана Разворотнева, публицист Анатолий Вассерман и другие.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосдумаАктёрыДмитрий Певцов
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