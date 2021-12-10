«Большая ошибка». Директор «Ленкома» раскритиковал уход Певцова в Госдуму
Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что хороший актёр должен «дарить зрителям свой талант», сообщает NEWS.ru.
По его словам, каждый должен заниматься своим делам. Варшавер отметил, что считает решение Дмитрия Певцова уволиться из театра и уйти в Госдуму «большой ошибкой», о чём он сказал актёру в глаза.
«Зачем он уходит туда? Это же другая профессия, всё другое. Я противник этого... Занимайтесь своим делом, говорю я тем, кто собирается пойти по его пути», - заключил директор «Ленкома».
На осенних выборах в Госдуму Певцов входил в команду мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме него в этом списке были Светлана Разворотнева, публицист Анатолий Вассерман и другие.
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