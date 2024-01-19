Лукашенко рассказал о последствиях появления ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия является «дополнительным фактором сдерживания», сообщает РИА Новости.

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Во время общения с коллективом предприятия «Белджи» в Минской области он указал, что после этого «ошалевшие соседи и другие сразу опустили крылья».

«Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие», - заключил белорусский лидер.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что обсуждать гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия из Белоруссии можно будет после отказа США и НАТО от деструктивного курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссияАлександр Лукашенко

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