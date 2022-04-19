Меланшон призвал соотечественников избрать его премьер-министром Франции

Участник президентских выборов во Франции Жан-Люк Меланшон, не прошедший во второй тур, рассчитывает стать премьер-министром Франции после парламентских выборов в июне. Об этом он заявил эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

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Лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» заявил о намерении участвовать в парламентских выборах и попросил французов поддержать программу «Народного союза».

По мнению Меланшона, выборы в парламент республики должны стать «эпилогом президентских выборов, своего рода третьим туром».

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре в Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Оба кандидата вышли во второй тур. Жан-Люк Меланшон занял третье место и набрал 21,95 %.


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ФОТО: Жан-Люк Меланшон. Фото с сайта mediavector.org
ТЕГИ:Франция
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