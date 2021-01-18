Мелания Трамп рассказала, как за четыре года изменился Белый дом

Первая леди отметила, что за четыре года она курировала проекты по реставрации здания, стараясь восстановить красоту и величественность наследия.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. По итогам голосования победу одержал оппонент Трампа демократ Джо Байден. На этой неделе состоится его инаугурация, после чего Трамп вместе с семьей должны будут покинуть Белый дом и предоставить его семье Байдена.



