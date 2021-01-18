Мелания Трамп рассказала, как за четыре года изменился Белый дом
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что за четыре года президентского срока ее супруга Дональда Трамп Белый дом стал красивее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заметку Мелании.
Первая леди отметила, что за четыре года она курировала проекты по реставрации здания, стараясь восстановить красоту и величественность наследия.
3 ноября в США состоялись президентские выборы. По итогам голосования победу одержал оппонент Трампа демократ Джо Байден. На этой неделе состоится его инаугурация, после чего Трамп вместе с семьей должны будут покинуть Белый дом и предоставить его семье Байдена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru