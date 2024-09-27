Мексика присоединится к мирной платформе по Украине
Мехико выступает за мирное урегулирование кризиса на Украине, заявила глава мексиканского внешнеполитического ведомства Алисия Барсена на пресс-конференции в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
По её словам, Мексика готова участвовать в создании мирной платформы совместно с Бразилией и Китаем.
«Мир должен понять, что скорейшее решение этого конфликта спасет нас в том числе и от ядерного инцидента», — добавила глава мексиканского МИД.
Она также добавила, что её страна категорически не согласна с утверждением об отсутствии мирного варианта завершения кризиса на Украине.
Ранее стало известно, что Китай и Бразилия создадут платформу «Друзья мира» по украинскому кризису, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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