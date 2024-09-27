«Мир должен понять, что скорейшее решение этого конфликта спасет нас в том числе и от ядерного инцидента», — добавила глава мексиканского МИД.

Она также добавила, что её страна категорически не согласна с утверждением об отсутствии мирного варианта завершения кризиса на Украине.

Ранее стало известно, что Китай и Бразилия создадут платформу «Друзья мира» по украинскому кризису, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

