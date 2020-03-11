Контактная группа по Донбассу встретится в Минске 25 марта

В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что встреча контактной группы по Донбассу состоится 25 марта в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

О дате новой встречи в МИД республики сообщили после завершения в среду работы контактной группы.

Напомним, в феврале на заседании трехсторонней контактной группы в столице Белоруссии было согласовано разведение сил и средств на новом участке в Донбассе. Речь идёт об отрезке линии соприкосновения в районе насёленного пункта Гнутово.