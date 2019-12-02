Медведева вызовут в Думу перед прямой линией Путина
Государственная Дума проведет заключительное заседание осенней сессии 18 декабря – на день раньше, чем планировалось ранее. Это связано с тем, что 19 декабря должна состояться прямая линия с участием президента РФ Владимира Путина.
Как заявил вице-спикер Думы Иван Мельников, на заседание должен прибыть премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам парламентария, «это стало хорошей традицией».
Мельников добавил, что большинство законопроектов, которые рассматривают в нижней палате парламента, поступают из правительства.
Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в четверг, 19 декабря, в 12:00.
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