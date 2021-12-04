Медведева на съезде «Единой Россия» переизбрали председателем партии

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев переизбран председателем политической партии «Единой России», сообщает пресс-служба партии в официальном Telegram-канале.

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«Дмитрий Медведев переизбран Председателем Единой России», — говорится в сообщении.

Дмитрий Медведев будет возглавлять «Единую Россию» пять лет – в соответствии со сроком полномочий, предусмотренных уставом политической силы.

Медведев был избран председателем «Единой России» в 2012 году.

Съезд, посвященный 20-летию «Единой России», начался в Москве 4 декабря. Ранее в субботу председатель ЕР вручил партбилеты главам четырех регионов страны и депутатам Государственной думы, а также руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПолитикаРоссияЕдиная РоссияДмитрий Медведев
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