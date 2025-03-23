Медведев: Зеленский устроил цирк, изображая звонок Макрона на брифинге

Ранее украинские СМИ сообщили, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Украинский лидер ответил, что в данный момент общается со СМИ и пообещал перезвонить французскому президенту через 15-20 минут.

«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», - написал Медведев в своих соцсетях.

Ранее Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».