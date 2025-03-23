Медведев: Зеленский устроил цирк, изображая звонок Макрона на брифинге
Президент Украины Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее украинские СМИ сообщили, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Украинский лидер ответил, что в данный момент общается со СМИ и пообещал перезвонить французскому президенту через 15-20 минут.
«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», - написал Медведев в своих соцсетях.
Ранее Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru