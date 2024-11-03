Медведев: Зеленский намерен удержаться у власти и «набить карманы»
Одна из главных целей нынешнего президента Украины Владимира Зеленского — как можно дольше удержаться у власти и «набить свои карманы». Об этом сообщает RT со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
По его словам, украинские власти действуют из «простых интересов».
«Огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, мы же понимаем, как они расходуются», - намекнул политик.
При этом он подчеркнул, что на проведении боевых действий на территории Украины зарабатывает Вашингтон.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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