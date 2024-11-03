Медведев: Зеленский намерен удержаться у власти и «набить карманы»

Одна из главных целей нынешнего президента Украины Владимира Зеленского — как можно дольше удержаться у власти и «набить свои карманы». Об этом сообщает RT со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

По его словам, украинские власти действуют из «простых интересов».