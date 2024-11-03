Медведев: Зеленский намерен удержаться у власти и «набить карманы»

Одна из главных целей нынешнего президента Украины Владимира Зеленского — как можно дольше удержаться у власти и «набить свои карманы». Об этом сообщает RT со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

По его словам, украинские власти действуют из «простых интересов».

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«Огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, мы же понимаем, как они расходуются», - намекнул политик.

При этом он подчеркнул, что на проведении боевых действий на территории Украины зарабатывает Вашингтон.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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