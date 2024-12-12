Медведев заявил Си Цзиньпину, что привез ему личное послание от Путина
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с главой КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему «личное послание» от президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.
Ранее, 10 декабря, Медведев прибыл в Китай в рамках двухдневного рабочего визита.
Он также подчеркнул, что искренне рад встрече с Си Цзиньпином, а также передал «наилучшие пожелания от президента Путина».
«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», - уточнил Медведев.
Ранее победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru