Медведев заявил Си Цзиньпину, что привез ему личное послание от Путина

Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с главой КНР Си Цзиньпином сообщил, что привез ему «личное послание» от президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Ранее, 10 декабря, Медведев прибыл в Китай в рамках двухдневного рабочего визита.

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Он также подчеркнул, что искренне рад встрече с Си Цзиньпином, а также передал «наилучшие пожелания от президента Путина».

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», - уточнил Медведев.

Ранее победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:РоссияДмитрий Медведев

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