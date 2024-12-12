Медведев заявил Си Цзиньпину, что привез ему личное послание от Путина

Он также подчеркнул, что искренне рад встрече с Си Цзиньпином, а также передал «наилучшие пожелания от президента Путина».

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», - уточнил Медведев.

Ранее победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News.

