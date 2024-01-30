Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о стремлении подписать мирный договор с РФ после разрешения территориального вопроса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Медведев, Москва не против мирного соглашения при условии, что южные Курилы будут признаны не «спорной», а российской территорией. По словам зампреда Совбеза, России «глубоко наплевать» на чувства японцев по так называемым Северным территориям — островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Политик также указал, что Курилы будут активно развиваться.

«Одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал Медведев.

