Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о планах разместить новое оружие на Курильских островах. Об этом политик написал в соцсети «ВКонтакте».
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о стремлении подписать мирный договор с РФ после разрешения территориального вопроса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Медведев, Москва не против мирного соглашения при условии, что южные Курилы будут признаны не «спорной», а российской территорией. По словам зампреда Совбеза, России «глубоко наплевать» на чувства японцев по так называемым Северным территориям — островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Политик также указал, что Курилы будут активно развиваться.
«Одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», — написал Медведев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru