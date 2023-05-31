Медведев заявил о кибератаках на систему «Единой России» во время праймериз

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в ходе праймериз были зафиксированы кибератаки на систему партии, сообщает РИА Новости.

Вячеслав Фетисов выиграл праймериз «Единой России» от Московской области

По его словам, хакеры работали из-за рубежа, с целью «сорвать эти процедуры».

«Серьезные нарушения зафиксированы не были... у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся», - заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что главное, чтобы на президентских выборах в США «не выбрали парня с деменцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:ПраймеризКибератакиЕдиная РоссияДмитрий Медведев

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