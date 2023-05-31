Медведев заявил о кибератаках на систему «Единой России» во время праймериз
31 мая 202318:24
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в ходе праймериз были зафиксированы кибератаки на систему партии, сообщает РИА Новости.
По его словам, хакеры работали из-за рубежа, с целью «сорвать эти процедуры».
«Серьезные нарушения зафиксированы не были... у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся», - заключил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что главное, чтобы на президентских выборах в США «не выбрали парня с деменцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru