Медведев заявил о кибератаках на систему «Единой России» во время праймериз

По его словам, хакеры работали из-за рубежа, с целью «сорвать эти процедуры».

«Серьезные нарушения зафиксированы не были... у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся», - заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что главное, чтобы на президентских выборах в США «не выбрали парня с деменцией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

