Президент США Дональд Трамп «доломал» украинский режим, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Трамп за первые сто дней своего президентства мог бы стать обладателем «награды за доблестный труд», если бы в США был такой почетный знак.

«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за... помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», - подчеркнул Медведев.

Ранее США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, сделка позволит Вашингтону получить более $350 млрд, отмечает РЕН ТВ.

