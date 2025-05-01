Медведев заявил, что Трамп доломал киевский режим
Президент США Дональд Трамп «доломал» украинский режим, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что Трамп за первые сто дней своего президентства мог бы стать обладателем «награды за доблестный труд», если бы в США был такой почетный знак.
«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за... помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», - подчеркнул Медведев.
Ранее США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, сделка позволит Вашингтону получить более $350 млрд, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
- Над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона
- Путин наградил конструкторское бюро «Алмаз» знаком «За успехи в труде»
- Медведев заявил, что Трамп доломал киевский режим
- В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
- Российского теннисиста Мокрова отстранили от матчей из-за допинга
- Лукашенко назвал труд универсальным рецептом благополучия
- Покупательница квартиры Долиной обжаловала передачу недвижимости певице
- В Ташкенте при пожаре на предприятии погибли два человека
- В Госдуме предложили ежеквартально индексировать зарплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru