Медведев заявил, что Россия обновила подходы к ядерному сдерживанию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о новых подходах к ядерному сдерживанию, представленных президентом России. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.
По его словам, каждая ситуация, требующая обращения к ядерной защите, будет оцениваться с учетом множества факторов.
Медведев подчеркнул, что изменение нормативных условий использования ядерной компоненты может охладить рвение противников России, которые сохраняют инстинкты самосохранения.
В то же время он добавил, что для тех, кто этого не понимает, остается только цитировать римскую максиму о вере в могущество, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru