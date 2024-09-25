Медведев заявил, что Россия обновила подходы к ядерному сдерживанию

Медведев подчеркнул, что изменение нормативных условий использования ядерной компоненты может охладить рвение противников России, которые сохраняют инстинкты самосохранения.

В то же время он добавил, что для тех, кто этого не понимает, остается только цитировать римскую максиму о вере в могущество, передает «Радиоточка НСН».