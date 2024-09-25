Медведев заявил, что Россия обновила подходы к ядерному сдерживанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о новых подходах к ядерному сдерживанию, представленных президентом России. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

По его словам, каждая ситуация, требующая обращения к ядерной защите, будет оцениваться с учетом множества факторов.

РФ может рассмотреть применение ядерного оружия при угрозе воздушного нападения

Медведев подчеркнул, что изменение нормативных условий использования ядерной компоненты может охладить рвение противников России, которые сохраняют инстинкты самосохранения.

В то же время он добавил, что для тех, кто этого не понимает, остается только цитировать римскую максиму о вере в могущество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир ПутинДмитрий Медведев

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