Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу
Россия и Куба в современных условиях должны помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.
«Мир не становится проще. Он становится все сложнее. Наши страны знают, что это такое», - приводит РИА Новости слова Медведева.
Он отметил, что «вся история Кубы - это история борьбы за независимость». Также Медведев указал, что у России и Кубы «хватает самых разных проблем» и в этом смысле странам есть, о чем поговорить.
Ранее Эстебан Ласо Эрнандес заявил, что Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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