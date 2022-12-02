Медведев заявил, что Россия и Куба должны помогать друг другу

«Мир не становится проще. Он становится все сложнее. Наши страны знают, что это такое», - приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что «вся история Кубы - это история борьбы за независимость». Также Медведев указал, что у России и Кубы «хватает самых разных проблем» и в этом смысле странам есть, о чем поговорить.

Ранее Эстебан Ласо Эрнандес заявил, что Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

