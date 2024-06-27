Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата
Мир сегодня стал не просто радикально иным, а подошел к точке невозврата. Как пишет РИА Новости, с такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, он указал, что необходимо «найти основу для разрешения накалённых до предела противоречий», которая позволит «сохранить ценности международного права» в глобальном масштабе.
«Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо», - заключил Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что настало время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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