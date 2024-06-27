Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата

Мир сегодня стал не просто радикально иным, а подошел к точке невозврата. Как пишет РИА Новости, с такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, он указал, что необходимо «найти основу для разрешения накалённых до предела противоречий», которая позволит «сохранить ценности международного права» в глобальном масштабе.

«Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо», - заключил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что настало время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПолитикаБезопасностьДмитрий Медведев

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