Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, он указал, что необходимо «найти основу для разрешения накалённых до предела противоречий», которая позволит «сохранить ценности международного права» в глобальном масштабе.

«Несмотря на все конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания, это сделать необходимо», - заключил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что настало время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

