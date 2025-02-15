Медведев заявил, что Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США

Зампред Совбеза РФ уверен, что европейцы «проглотят» позорную выволочку от американского вице-президента, но «с ненавистью».



Он также согласился, что время Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна, добавил Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал блестящей речь Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

