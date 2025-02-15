Медведев заявил, что Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса «неопытным, но смелым парнем», который «неожиданно зажег».
Зампред Совбеза РФ уверен, что европейцы «проглотят» позорную выволочку от американского вице-президента, но «с ненавистью».
Он также согласился, что время Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна, добавил Медведев.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал блестящей речь Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru