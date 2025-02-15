Медведев заявил, что Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса «неопытным, но смелым парнем», который «неожиданно зажег».

Вице-президент США Вэнс подчеркнул важность начала переговоров по Украине

Зампред Совбеза РФ уверен, что европейцы «проглотят» позорную выволочку от американского вице-президента, но «с ненавистью».

Он также согласился, что время Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна, добавил Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал блестящей речь Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевЕвропаСША

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