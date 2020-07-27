Медведев высказался о присоединении России к G7

России не следует возвращаться к формату G8, поскольку такая структура устарела. Об этом в своём Facebook написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Бывший премьер-министр подчеркнул, что «ценность G7 – на фоне G20 и других международных форматов – сегодня сильно сомнительна».

Медведев подчеркнул, что мир уже изменился, поэтому представлять переговоры без Китая, Индии и других стран невозможно, отмечает Газета.ру.

В Совфеде заявили, что Германия «прочухала» отсутствие российской угрозы

А ранее, 27 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не выступал с какими-либо инициативами по присоединению к работе G7. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса. Он заявил о том, что Германия выступает против возвращения РФ в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной, подчеркивает RT.

Представитель Кремля напомнил, что «существовал такой формат, как «Большая восьмёрка», который должен был провести свой саммит в Сочи. Однако его участники отказались от приезда в Сочи». И, как отметил Дмитрий Песков, с того момента глава государства «ни разу не инициировал какое-либо воссоздание».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияДмитрий Медведев
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