Медведев высказался о присоединении России к G7

России не следует возвращаться к формату G8, поскольку такая структура устарела. Об этом в своём Facebook написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Бывший премьер-министр подчеркнул, что «ценность G7 – на фоне G20 и других международных форматов – сегодня сильно сомнительна».

Медведев подчеркнул, что мир уже изменился, поэтому представлять переговоры без Китая, Индии и других стран невозможно, отмечает Газета.ру.