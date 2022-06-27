Медведев возложил на Литву вину за ограничение транзита в Калининград

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вина за ограничение транзита в Калининградскую область полностью лежит на Литве. Об этом он сказал в интервью «Аргументы и факты».

Литва и Еврокомиссия согласовали основные принципы транзита грузов в Калининград

Литва объявила о прекращении транзита ряда подсанкционных товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.

Как считает Медведев, Евросоюз на таких решениях не настаивал, отметив, что даже при введении санкций обсуждаются исключения. Он также отметил, что все негативные последствия будут иметь влияние только на Вильнюс.

Медведев также назвал данное действие Литвы «хамским» и предупредил о жестких ответных мерах. Он не стал конкретизировать санкции, но отметил, что последствия коснутся обычных граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совбез РФ Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры