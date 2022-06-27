Медведев возложил на Литву вину за ограничение транзита в Калининград
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вина за ограничение транзита в Калининградскую область полностью лежит на Литве. Об этом он сказал в интервью «Аргументы и факты».
Литва объявила о прекращении транзита ряда подсанкционных товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.
Как считает Медведев, Евросоюз на таких решениях не настаивал, отметив, что даже при введении санкций обсуждаются исключения. Он также отметил, что все негативные последствия будут иметь влияние только на Вильнюс.
Медведев также назвал данное действие Литвы «хамским» и предупредил о жестких ответных мерах. Он не стал конкретизировать санкции, но отметил, что последствия коснутся обычных граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru