Медведев: вхождение Швеции и Финляндии в НАТО меньше угрожает РФ, чем вхождение Украины

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вхождение в НАТО Швеции и Финляндии меньше угрожает России, чем вхождение в альянс Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев: Москва ударит по центрам принятия решений, если Киев атакует РФ

По словам Медведева, это представляет меньшую угрозу «в той конфигурации, которая объявлена». Он указал также на то, что со Швецией и Финляндией у РФ нет территориальных вопросов, в отличие от Украины.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры