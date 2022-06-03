Медведев: вхождение Швеции и Финляндии в НАТО меньше угрожает РФ, чем вхождение Украины
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вхождение в НАТО Швеции и Финляндии меньше угрожает России, чем вхождение в альянс Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Медведева, это представляет меньшую угрозу «в той конфигурации, которая объявлена». Он указал также на то, что со Швецией и Финляндией у РФ нет территориальных вопросов, в отличие от Украины.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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