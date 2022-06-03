Медведев: вхождение Швеции и Финляндии в НАТО меньше угрожает РФ, чем вхождение Украины

По словам Медведева, это представляет меньшую угрозу «в той конфигурации, которая объявлена». Он указал также на то, что со Швецией и Финляндией у РФ нет территориальных вопросов, в отличие от Украины.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

