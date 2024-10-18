Медведев: Украина пытается создать «грязную бомбу»

Киев пытается создать «грязную» атомную бомбу, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С учетом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания... Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу"», — подчеркнул политик.

По словам Медведева, у Киева есть сырье, технологии и специалисты для изготовления такого оружия. Политик добавил, что для создания заряда небольшой мощности Украина может задействовать «любую лабораторию советских времен».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов исключил возможность создания Украиной ядерного оружия. Парламентарий считает, что Киев не располагает необходимыми компетенциями, материалами и оборудованием.

