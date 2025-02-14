Медведев связал призыв Шольца объявить режим ЧС из-за Украины с выборами в Бундестаг
Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим ЧС из-за Украины связан с выборами в Бундестаг и «желанием выбить деньги». Об этом завил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте».
«Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к Бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины», - отметил политик.
По мнению Медведева, Шольц сделал это заявление в своих целях: им движет желание получить хоть какие-то деньги на фоне обиды на президента США Дональда Трампа, а также это нужно ему в преддверии выборов в Бундестаг. Медведев считает, что у Шольца практически нет шансов против кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца.
Ранее Шольц заявил, что действия администрации Трампа по кризису вокруг Украины ставят под угрозу безопасность Берлина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru