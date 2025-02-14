Медведев связал призыв Шольца объявить режим ЧС из-за Украины с выборами в Бундестаг

Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца объявить режим ЧС из-за Украины связан с выборами в Бундестаг и «желанием выбить деньги». Об этом завил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте».

«Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к Бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины», - отметил политик.