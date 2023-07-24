«Не Банковая»: Генерал Болдырев рассказал, по каким неожиданным целям призвал ударить Медведев

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в отсутствие реальных проблем на фронте «многие укроимбецилы» радуются даже ударам по гражданским объектам. В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов, "где нас пока не ждут". Болдырев предположил, какие нестандартные цели имеет в виду Медведев.

«Это центры принятия решения, пункты управления, узловые станции, тоннели, мосты. Тот же судоремонтный завод надо было разнести в пух и прах еще полтора года назад. Словом, целями войны являются абсолютно все цели, кроме мирных граждан и мирных объектов. А вот по Банковой бить не стоит — там никого нет, кроме охраны и служащих. Все руководство находится в защищенных пунктах управления», — сказал Болдырев.

Собеседник НСН также призвал переходить от слов к действиям и наносить удары первыми.

«Никакие заявления не нужны. Следует наносить упреждающие, а не ответные удары. Применила украинская армия кассетные боеприпасы — значит, мы должны использовать оружие в десять раз сильнее», — подытожил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все беспилотники, атаковавшие Москву 24 июля, были нейтрализованы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

