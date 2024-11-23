Медведев: Страны НАТО включились в полноценную войну против России
Государства НАТО включились в полноценную войну против России после использования их ракет для ударов по регионам РФ. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya.
Политик подчеркнул, что применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России меняет ход боестолкновений и происходящего.
«Это... свидетельствует о том, что блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны», — указал Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что это «не останется без последствий».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об атаке территории страны западными дальнобойными ракетами. Как отметил политик, снаряды не достигли цели. Путин подчеркнул, что в связи с этим у РФ есть право использовать оружие против военных объектов государств, применяющих свое оружие против России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цискаридзе рассказал, что мечтает поступить на психфак
- Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны
- Симоньян допустила, что американского эксперта Беннетта могли убить
- Медведев: Страны НАТО включились в полноценную войну против России
- «Распродажа футбола»: Экс-глава ФИФА заявил, что игра перестала быть интересной
- СМИ: Конгресс США может обязать Трампа запрашивать помощь Киеву
- ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма
- Песков: Речи о проведении в России мобилизации не ведется
- Месси рассказал, что хочет вернуться в Барселону
- СМИ: Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru