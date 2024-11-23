Медведев: Страны НАТО включились в полноценную войну против России

Политик подчеркнул, что применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России меняет ход боестолкновений и происходящего.

«Это... свидетельствует о том, что блок НАТО, Вашингтон и другие участники этого альянса, по сути, включились уже не в гибридную, а полноценную войну против нашей страны», — указал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что это «не останется без последствий».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об атаке территории страны западными дальнобойными ракетами. Как отметил политик, снаряды не достигли цели. Путин подчеркнул, что в связи с этим у РФ есть право использовать оружие против военных объектов государств, применяющих свое оружие против России.

