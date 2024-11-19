Медведев: Использование ракет НАТО можно квалифицировать как нападение на Россию
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на возможное разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.
Как отметил политик, не столь важно, «кто и когда принял решение» об использовании снарядов большой дальности стран НАТО для атак по России, не имеет большого значения число таких ракет, которые не смогут внести «существенного вклада» в военные действия противника. По мнению Медведева, такими шагами администрация президента США Джо Байдена создает эскалацию конфликта, с которой придется разбираться команде избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Зампред Совбеза подчеркнул, что использование ракет НАТО при ударах вглубь России можно квалифицировать как нападение стран альянса. В этом случае у Москвы возникает право на ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам блока, что приведет к третьей мировой войне.
«Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…» — написал Медведев в Telegram-канале.
Ранее зампред СБ РФ заявил, что США вкладывают деньги в конфликт на Украине, чтобы увеличить прибыль от экспорта ресурсов в Европу, пишет RT.
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