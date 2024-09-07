Медведев: США не избежать гражданской войны

США точно распадутся в ходе новой неизбежной гражданской войны. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что Голливуд уже снимает фильмы об этом событии.

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Комментируя антироссийские санкции в США, он также добавил, что подобное давление на СССР длилось весь XX век.

«Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever», - сказал бывший президент.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия в кратчайшие сроки наладила производство вооружений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ВойнаСанкцииСовбез РФ СШАДмитрий Медведев

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