Медведев: США не избежать гражданской войны
США точно распадутся в ходе новой неизбежной гражданской войны. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что Голливуд уже снимает фильмы об этом событии.
Комментируя антироссийские санкции в США, он также добавил, что подобное давление на СССР длилось весь XX век.
«Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever», - сказал бывший президент.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия в кратчайшие сроки наладила производство вооружений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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