Медведев: США не избежать гражданской войны

Комментируя антироссийские санкции в США, он также добавил, что подобное давление на СССР длилось весь XX век.

«Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever», - сказал бывший президент.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия в кратчайшие сроки наладила производство вооружений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».