Медведев: США хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы
США под предлогом борьбы с «кровавым режимом» в России хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы. Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, Вашингтон давно борется за энергетический рынок Европы и готов «впиться в него зубами», но этому сильно мешала «зеленая повестка» европейцев и связанная с ней риторика. Теперь же для США самое время «поднять бабла» и поставить Европе «свои самые грязные в мире нефть и газ».
Ранее в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Евросоюза готовят шестой пакет санкций против России с «нефтяной опцией».
Между тем, как передает RT, член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Объем ФНБ за март вырос до 13,052 трлн рублей
- Песков не стал комментировать слова Кадырова о наступлении на Киев
- Глава МВД Франции назвал тревожными результаты Ле Пен в первом туре
- В Грузии отказались открывать «второй фронт» по требованию Киева
- В марте инфляция в Чехии выросла до 13%
- Пушилин заявил об ускорении темпов спецоперации в Донбассе
- Магазины электроники запустили программы по выкупу техники для перепродажи
- ЕС запретил поставки в Россию оборудования для СПГ и нефтепереработки
- Швыдкой пообещал к маю возвратить в Россию коллекцию Морозовых
- Минобороны: Спецназ уничтожил одного из лидеров «Правого сектора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru