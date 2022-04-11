Медведев: США хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы

США под предлогом борьбы с «кровавым режимом» в России хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы. Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон давно борется за энергетический рынок Европы и готов «впиться в него зубами», но этому сильно мешала «зеленая повестка» европейцев и связанная с ней риторика. Теперь же для США самое время «поднять бабла» и поставить Европе «свои самые грязные в мире нефть и газ».

МИД Литвы: ЕС готовит новые санкции против РФ с «нефтяной опцией»

Ранее в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны Евросоюза готовят шестой пакет санкций против России с «нефтяной опцией».

Между тем, как передает RT, член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:НефтьДмитрий Медведев
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