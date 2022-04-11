Медведев: США хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы

США под предлогом борьбы с «кровавым режимом» в России хотят получить доступ к энергетическому рынку Европы. Такое мнение высказал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.



По его словам, Вашингтон давно борется за энергетический рынок Европы и готов «впиться в него зубами», но этому сильно мешала «зеленая повестка» европейцев и связанная с ней риторика. Теперь же для США самое время «поднять бабла» и поставить Европе «свои самые грязные в мире нефть и газ».