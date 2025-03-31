Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приговор французскому политику Марин Ле Пен позором и сравнил его с ситуацией в Румынии. Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в Румынии под надуманным предлогом от выборов отстранили популярного кандидата.

Партию Ле Пен оштрафовали на два млн евро

Парижский суд в понедельник признал Ле Пен и ряд депутатов партии «Национальное объединение» виновными в растрате средств Европарламента. Суд запретил политикам участвовать в выборах на пять лет, что лишает Ле Пен возможности баллотироваться в президенты в 2027 году.

Ее также приговорили к двум годам домашнего ареста с электронным браслетом и оштрафовали на 100 тысяч евро. Партия должна выплатить 1 миллион евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РумынияФранцияДмитрий Медведев

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