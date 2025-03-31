Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал приговор французскому политику Марин Ле Пен позором и сравнил его с ситуацией в Румынии. Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в Румынии под надуманным предлогом от выборов отстранили популярного кандидата.