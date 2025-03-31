Партию Ле Пен оштрафовали на два млн евро
31 марта 202516:26
Парижский суд наложил штраф на правую французскую партию «Национальное объединение» в рамках дела о растрате денежных средств Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.
Политическое объединение, лидером которой является Марин Ле Пен, обязали выплатить два млн евро.
«Из них один миллион евро условно», — указал судья Бенедикт де Пертюи.
Ранее Ле Пен признали виновной в растрате посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru