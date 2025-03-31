Партию Ле Пен оштрафовали на два млн евро

Парижский суд наложил штраф на правую французскую партию «Национальное объединение» в рамках дела о растрате денежных средств Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Ле Пен намерена обжаловать приговор

Политическое объединение, лидером которой является Марин Ле Пен, обязали выплатить два млн евро.

«Из них один миллион евро условно», — указал судья Бенедикт де Пертюи.

Ранее Ле Пен признали виновной в растрате посредством фиктивного найма ассистентов депутатов партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кристина Афанасьева
ТЕГИ:ПолитикаФранцияШтрафыМарин Ле Пен

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