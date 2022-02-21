Козак заявил, что Россия тратит на Донбасс «астрономические суммы»
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Донбасс не нужен ни Западу, ни Украине «на любых условиях». Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе внеочередного заседания Совета Безопасности, Козак подчеркнул, что Россия тратит на поддержку Донбасса «астрономические суммы», в то время как Украина и Запад пытаются «заморозить ситуацию».
Козак также добавил, что Киев держит в большом секрете, в каком статусе Украина видит Донбасс.
Замглавы администрации президента отметил, что при обычных условиях Украина никогда не пойдет на выполнение Минских соглашений. Сейчас Киев из воздуха берет новые схемы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее фракция фракция Единая Россия уже заявила о готовности рассмотреть и поддержать признание независимости ЛНР и ДНР.
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