Медведев словами bоbr kurwa прокомментировал решение Варшавы выслать посла РФ

В посте Медведев отметил, что таким решением поляки нарываются на неприятности, и напомнил о том, что в 1920-е годы «правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран».

К посту зампред Совбеза РФ прикрепил мем с бобром и надписью kurwa (польское бранное слово – прим. НСН) , который держит польский флаг.

Ранее Медведев заявил, что миру может грозить «тотальная война», если на планете не установится баланс сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

