Медведев словами bоbr kurwa прокомментировал решение Варшавы выслать посла РФ
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение Польши о закрытии генконсульства РФ в Познани, вспомнив известный мем bóbr kurwa. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
Ранее, 22 октября, в МИД Польши заявили, что отзывают согласие на работу консульства РФ в Познани, а сотрудники будут признаны «нежелательными лицами» на территории Польши.
В посте Медведев отметил, что таким решением поляки нарываются на неприятности, и напомнил о том, что в 1920-е годы «правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран».
К посту зампред Совбеза РФ прикрепил мем с бобром и надписью kurwa (польское бранное слово – прим. НСН) , который держит польский флаг.
Ранее Медведев заявил, что миру может грозить «тотальная война», если на планете не установится баланс сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru