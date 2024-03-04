Медведев: Россия выполняет судьбоносную миссию в мире

Россия исполняет судьбоносную миссию в мире. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Медведев: Гипотетическая война с НАТО не будет похожа на СВО

«Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире», — отметил политик.

Зампред Совбеза подчеркнул, что РФ, несомненно, выполнит свою задачу.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна создать защитный кордон, который застрахует земли страны «от всякого рода поползновений», напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры