Медведев: Россия выполняет судьбоносную миссию в мире
4 марта 202412:31
Россия исполняет судьбоносную миссию в мире. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
«Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире», — отметил политик.
Зампред Совбеза подчеркнул, что РФ, несомненно, выполнит свою задачу.
Ранее Медведев заявил, что Россия должна создать защитный кордон, который застрахует земли страны «от всякого рода поползновений», напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru