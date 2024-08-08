Медведев: Теперь СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер
Специальная военная операция с момента захода украинских военных на территорию Курской области должна приобрести «открыто экстерриториальный характер». Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, теперь это не просто операция по возврату российских официальных территорий и «наказанию нацистов».
«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь не должно быть каких-либо ограничений в плане «неких кем-то признаваемых границ». Террористические действия украинской стороны должны снять любые табу в этом вопросе, и РФ остановится только «когда посчитает это приемлемым и выгодным».
Ранее в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне вылазки ВСУ, проникших в регион, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru