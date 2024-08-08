Медведев: Теперь СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер

Как отметил политик, теперь это не просто операция по возврату российских официальных территорий и «наказанию нацистов».

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь не должно быть каких-либо ограничений в плане «неких кем-то признаваемых границ». Террористические действия украинской стороны должны снять любые табу в этом вопросе, и РФ остановится только «когда посчитает это приемлемым и выгодным».

Ранее в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне вылазки ВСУ, проникших в регион, пишет Ura.ru.

