Медведев: Россия должна надеяться на себя

Политик выразил надежду, что при действующих санкциях российские власти найдут решения, чтобы «подстегнуть развитие отечественной промышленности, в том числе авиастроения, автомобилестроения и весьма важных для нас сфер микроэлектроники, IT-технологий».

«Нам эти задачи все равно придется решать. Сейчас будет решать труднее, но, с другой стороны, у нас нет надежды ни на кого. В этом случае мы вынуждены будем сами решить эти задачи», — заявил Медведев.

