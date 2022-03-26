Медведев: Россия должна надеяться на себя
России следует самостоятельно решать задачи по развитию экономики на фоне введенных Западом санкций и ни на кого не надеяться. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
Политик выразил надежду, что при действующих санкциях российские власти найдут решения, чтобы «подстегнуть развитие отечественной промышленности, в том числе авиастроения, автомобилестроения и весьма важных для нас сфер микроэлектроники, IT-технологий».
«Нам эти задачи все равно придется решать. Сейчас будет решать труднее, но, с другой стороны, у нас нет надежды ни на кого. В этом случае мы вынуждены будем сами решить эти задачи», — заявил Медведев.
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