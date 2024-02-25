Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия согласился с мнением президента России Владимира Путина о том, что действующий глава Белого дома Джо Байден на президентском посту более выгоден РФ.

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«На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — заявил Трамп.

Политик отметил, что США «стали насмешкой для всего мира».

Ранее Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден, так как он более опытный и прогнозируемый политик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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