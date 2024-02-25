Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту

«На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — заявил Трамп.

Политик отметил, что США «стали насмешкой для всего мира».

Ранее Путин заявил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден, так как он более опытный и прогнозируемый политик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

