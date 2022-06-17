Медведев рассказал, за сколько купил свою первую «Ладу»

Экс-президент России зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне предложений пересадить чиновников на «Лады» вспомнил о своем первом автомобиле.

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«Первая моя машина была белая "семерка" Жигулей ("Лада-2107"). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000», — заявил политик в своем Telegram-канале.

Он назвал это «приличной суммой», а саму машину – «неплохой». По словам Медведева, он продал автомобиль в три раза дешевле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России каждый госслужащий «готов ко всему». По его словам, он также является госслужащим и тоже готов ко всему, в том числе, пересесть на автомобиль Lada.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобильДмитрий Медведев
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