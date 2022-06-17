Медведев рассказал, за сколько купил свою первую «Ладу»
Экс-президент России зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне предложений пересадить чиновников на «Лады» вспомнил о своем первом автомобиле.
«Первая моя машина была белая "семерка" Жигулей ("Лада-2107"). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000», — заявил политик в своем Telegram-канале.
Он назвал это «приличной суммой», а саму машину – «неплохой». По словам Медведева, он продал автомобиль в три раза дешевле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России каждый госслужащий «готов ко всему». По его словам, он также является госслужащим и тоже готов ко всему, в том числе, пересесть на автомобиль Lada.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Медведев рассказал, за сколько купил свою первую «Ладу»
- В России появится виртуальная соцкарта «Мир»
- Макрон: Прорабатывается маршрут вывоза зерна с Украины
- СМИ: сотрудники SpaceX жалуются на поведение Маска
- Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине
- МКС отклонилась от космического мусора
- Неизвестный открыл огонь по прохожим в Оренбургской области
- В США рассказали, на чьей стороне Китай
- Гарик Сукачев выступил в рамках ПМЭФ
- Илону Маску предъявили иск из-за криптовалюты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru