Медведев рассказал, за сколько купил свою первую «Ладу»

«Первая моя машина была белая "семерка" Жигулей ("Лада-2107"). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000», — заявил политик в своем Telegram-канале.

Он назвал это «приличной суммой», а саму машину – «неплохой». По словам Медведева, он продал автомобиль в три раза дешевле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России каждый госслужащий «готов ко всему». По его словам, он также является госслужащим и тоже готов ко всему, в том числе, пересесть на автомобиль Lada.

