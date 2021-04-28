Медведев раскритиковал высказывания Байдена о Путине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине. Он заявил, что использовать такие слова в отношении политических партнеров «непродуктивно» и назвал случившееся «тупиковой историей».

Напомним, Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей, прозвучавший в эфире телевизионного канала ABC News. Также глава США заявил, что Путин пожалеет за вмешательство России в американские выборы, которое, по словам американского президента, имело место.

«Ни в коем случае нельзя использовать неподобающие выражения для того, чтобы оценивать своих партнеров, это непродуктивно. Это тупиковая история", - заявил Медведев во время видеотрансляции в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в эфире НСН назвал «отрыжкой американского империализма» пояснения Госдепа насчёт слов Байдена о Путине.

